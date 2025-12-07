Joven de 21 años muere apuñalado en disputa vecinal en Colina

Un joven de 21 años perdió la vida en medio de una disputa vecinal en la comuna de Colina, Región Metropolitana. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, cuando la víctima llegó gravemente herida al Servicio de Atención de Urgencia (SAR) de la comuna, falleciendo minutos después pese a los esfuerzos del personal médico.

El teniente Carlos Cortés, oficial de Ronda Norte, explicó que según el relato del hermano de la víctima, el incidente se originó tras un conflicto previo con otra persona, relacionado con ruidos molestos cerca de su domicilio. “A raíz de esta rencilla, la persona fue increpada y, en un momento de tensión, uno de ellos apuñaló a la otra a la altura del tórax, provocando su fallecimiento”, detalló.

Tras el crimen, familiares y amigos de la víctima se dirigieron al domicilio del presunto agresor, causando daños en la propiedad en un intento de buscar justicia por sus propias manos.

El teniente Cortés indicó que la Policía continúa realizando diligencias para dar con el paradero del responsable del ataque y de quienes provocaron los destrozos, a fin de esclarecer los hechos y mantener el orden en la zona.

