Joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras permanecía al volante de un vehículo en Puente Alto

La Fiscalía ECOH y la PDI investigan el homicidio de un sujeto de 21 años, asesinado de un disparo en el interior de un vehículo en la comuna de Puente Alto.

El crimen ocurrió en el sector de Bajos de Mena, donde la víctima se encontraba al volante de un vehículo cuando un desconocido le disparó en la cabeza.

Vecinos acudieron en su ayuda y llamaron al SAPU, que trasladó al herido al Hospital Sótero del Río, donde ingresó fallecido debido a la gravedad de su lesión.

Sobre lo ocurrido, el subprefecto Robert Briones, de la BH Sur, indicó que "cuando la víctima estaba al interior de un vehículo, llegan sujetos desconocidos. Uno de ellos, premunido con un arma de fuego, efectúa un disparo en la región occipital".

"Por la gravedad es auxiliado por vecinos y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Sótero del Río, donde ingresa fallecido", cerró el oficial.

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