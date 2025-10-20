Joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en condominio de San Bernardo

Un joven de 21 años fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando ingresaba a un condominio en la comuna de San Bernardo, hecho que tendría características de ajuste de cuentas, por lo que la Fiscalía ECOH y la PDI trabajan en su esclarecimiento.

El crimen ocurrió en el sector de calle La Vara con Autopista Central, donde la víctima fue atacada por desconocidos que le dispararon en al menos cinco oportunidades. Uno de los proyectiles le impactó en la cabeza y murió en el Hospital El Pino.

La fiscal ECOH Claudia España señaló que “aparecen cuatro sujetos y uno de ellos comienza a disparar reiteradamente en contra de la víctima, hiriéndolo en la cabeza con uno de estos disparos, siendo socorrido por su amigo y trasladado al Hospital del Pino, donde fallece en el lugar”.

Sobre los atacantes, la fiscal señaló que “de acuerdo a la información entregada por Carabineros, habrían llegado a pie y habría uno de ellos habría disparado directamente contra la víctima”.

La víctima llegó en vehículo hasta el lugar con el fin de reunirse con una persona.

Por instrucciones de la fiscalía, el crimen será investigado por el Equipo ECOH y personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

