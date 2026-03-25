Joven de 20 fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras conducía en Cerro Navia

Un joven de 20 años, con antecedentes penales, fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras estaba al volante de un vehículo en la comuna de Cerro Navia.

El crimen ocurrió a las 2:00 horas de este miércoles 25 de marzo en calle Mejillones y, por las características del hecho, la investigación quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la PDI.

Los primeros en llegar al lugar fueron efectivos de Carabineros, alertados por vecinos que escucharon un disparo, y luego vieron el vehículo detenido y con sus luces encendidas. En todo caso, no se descarta un intento de robo.

La comuna de Cerro Navia se ha visto conmocionada con una serie de muertes producto del enfrentamiento de bandas rivales que se disputan los territorios.

El jueves 19 pasado, en calle Siberia, un estudiante de 17 años murió en un tiroteo entre estas bandas que, en la mañana del mismo día, protagonizaron otra balacera que dejó un muerto y un herido.

Por este nuevo crimen, en el sitio del suceso se están realizando peritajes en el lugar a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Laboratorio de Criminalística.

PURANOTICIA