Joven de 19 años murió acribillado mientras transitaba en bicicleta en La Pintana

En un nuevo ataque balazos registrado en la comuna de La Pintana, un joven de 19 años que transitaba en bicicleta fue acribillado por desconocidos a bordo de un vehículo.

El crimen ocurrió en la intersección de calles Santa Gabriela con Antonio Machado, en la población Santo Tomás, donde la víctima recibió impactos tanto en el cuerpo como en su rostro, perdiendo la vida en el mismo lugar de los hechos.

La Fiscalía ECOH Metropolitana y Carabineros comenzaron a investigar el caso, no descartando que esté vinculado al crimen organizado debido a sus características.

El capitán Héctor Casanova, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), indicó que "una persona que se encontraba transitando en bicicleta fue sorprendida por un grupo de sujetos que estaban al interior de un vehículo".

"Al ver a los sujetos en el vehículo, intenta huir del lugar y los sujetos inician aproximadamente unos 30 disparos y un seguimiento hasta calle Aragón, donde dan muere a esta persona", añadió el oficial de la policía uniformada.

El joven murió en el lugar y los vecinos dieron cuenta a la policía, informando que la víctima vivía en el sector, que era conocido y que mantenía antecedentes por delitos menores.

Cabe hacer presente que la comuna ha sido escenario de varios ataques a tiros en los últimos días: el martes pasado, en menos de 24 horas, dos hermanos fueron baleados en un cumpleaños y, en la noche, dos hombres y una mujer resultaron heridos en un enfrentamiento a balazos entre bandas rivales en la población El Castillo.

