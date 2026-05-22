Joven de 19 años es asesinado a balazos y posteriormente atropellado en la autopista Acceso Sur en Buin

Un joven chileno de 19 años fue asesinado a balazos y posteriormente atropellado en la comuna de Buin, al sur de la Región Metropolitana.

El hallazgo del cuerpo ocurrió durante la madrugada de este viernes, a la altura del kilómetro 22,4 de la carretera Acceso Sur. Según informó la Fiscalía ECOH, la víctima presentaba al menos cuatro impactos balísticos.

El fiscal Sergio Ortega señaló que "personal de la Tenencia de Carreteras de Carabineros encontró a un fallecido, se dispuso la concurrencia del equipo de la Brigada de Homicidios, Lacrim y un médico criminalista. Los impactos balísticos le habrían causado la muerte".

En la misma línea, el prefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, indicó que "conforme al trabajo realizado en el sitio del suceso, se logra establecer que este sujeto había fallecido a raíz de múltiples disparos".

"En el lugar fueron encontradas diversas evidencias balísticas que están siendo analizadas por Lacrim. Se prosigue en la búsqueda de registros fílmicos y de las circunstancias en las que esta persona llega a lugar y de su fallecimiento, así como para establecer su identidad y la de los autores del hecho", añadió.

Las diligencias continúan a cargo de la PDI y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer la dinámica del crimen y dar con los responsables.

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