Senado ratifica a nuevos miembros de la comisión encargada de fijar los sueldos de las altas autoridades del Estado

Por unanimidad, las y los senadores presentes en la sesión ordinaria aprobaron el oficio enviado por el presidente José Antonio Kast, mediante el cual solicitó el acuerdo del Senado para designar a Alejandro Weber Pérez y a José Manuel Marfán Lewis como integrantes de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones.

Este organismo autónomo y de carácter técnico es el encargado de determinar las dietas y remuneraciones de las principales autoridades del país, entre ellas el presidente de la República, ministros de Estado, parlamentarios y gobernadores regionales.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador UDI Javier Macaya, explicó que “ya habíamos votado y aprobado la misma nómina que había sido presentada por el Expresidente Gabriel Boric".

"Consideramos la proposición ya vista, los candidatos volvieron a exponer y acordamos en forma unánime que se ha dado cumplimiento a los requisitos formales en términos de que cuanto más pronto la comisión pueda contar con todos sus integrantes trabajando, mejor”, añadió Macaya.

La Comisión para la Fijación de Remuneraciones está integrada por un exministro o exministra de Hacienda; un exconsejero o exconsejera del Banco Central; un excontralor, excontralora, exsubcontralor o exsubcontralora de la Contraloría General de la República; un expresidente o expresidenta de alguna de las ramas del Congreso Nacional; y un exdirector o exdirectora nacional del Servicio Civil.

El decreto supremo N°1.732 de 2023, del Ministerio de Hacienda, estableció originalmente la integración del organismo con los siguientes nombramientos:

Felipe Larraín Bascuñán , exministro de Hacienda, por un período de cuatro años a contar del 23 de noviembre de 2023.

, exministro de Hacienda, por un período de cuatro años a contar del 23 de noviembre de 2023. Enrique Marshall Rivera , exconsejero del Banco Central, por un período de seis años desde el 23 de noviembre de 2023.

, exconsejero del Banco Central, por un período de seis años desde el 23 de noviembre de 2023. Patricia Arriagada Villouta , exsubcontralora, por un plazo de seis años desde la misma fecha.

, exsubcontralora, por un plazo de seis años desde la misma fecha. Diego Paulsen Kehr , expresidente de la Cámara de Diputados, por un período de cuatro años.

, expresidente de la Cámara de Diputados, por un período de cuatro años. Alejandro Weber Pérez, exdirector nacional del Servicio Civil, por un plazo de dos años.

Posteriormente, mediante el decreto supremo N°193 de 2025 del Ministerio de Hacienda, se aceptó la renuncia voluntaria de Enrique Marshall Rivera. Asimismo, el período de nombramiento de Alejandro Weber Pérez concluyó el 23 de noviembre de 2025.

Con esta nueva aprobación del Senado, Alejandro Weber —sicólogo y exdirector del Servicio Civil— ejercerá sus funciones por un período de seis años.

En tanto, José Manuel Marfán, economista, académico y excomisionado del Banco Central, asumirá en reemplazo de Enrique Marshall por el tiempo restante de su mandato.

PURANOTICIA