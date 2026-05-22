Senador Ibáñez y debate por megarreforma: “Es irresponsable sacarlo en tres semanas”

El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, cuestionó la premura con que el Gobierno busca tramitar la denominada megarreforma y advirtió que “es imposible en tres semanas sacar un proyecto de forma responsable”.

En entrevista con Radio ADN, el parlamentario sostuvo que el debate debe darse con tiempo suficiente y sobre la base de antecedentes técnicos y evidencia.

“Aquí lo importante es hablar con responsabilidad, estar encima de la mesa con datos, con evidencia. Eso requiere su tiempo”, afirmó.

Ibáñez también criticó la forma en que se desarrolló la discusión en la Cámara de Diputados y recalcó que el proyecto debe ser revisado en profundidad por distintas instancias especializadas del Senado.

Y agregó que “no puede pasar la imposición que ocurrió en la Cámara de Diputados, esto al menos tiene que ir a la Comisión de Trabajo, tiene que ir a la Comisión de Economía, tiene que ir a Medio Ambiente, hay artículos que se refieren a Cultura, y eso tiene que tener su espacio especializado”.

Asimismo, el legislador frenteamplista planteó la necesidad de abrir un espacio técnico que permita abordar las observaciones formuladas por distintos organismos.

Además, el senador del FA espera que “se levante un espacio técnico que pueda evaluar las alertas que colocó el Consejo Fiscal Autónomo y la Corte Suprema”.

En esa línea, hizo un llamado directo a la Comisión de Hacienda del Senado para conducir una discusión más amplia y dialogante.

“Hago un llamado a la Comisión de Hacienda, que preside el senador Macaya, que dialogue en serio”, instó Ibáñez.

El senador también apuntó al rol que deberán asumir tanto el presidente de la comisión como el ministro Quiroz durante la tramitación de la iniciativa.

Y continuó asegurando que “aquí se va a ver el temple y la capacidad de dialogar con quien piensa distinto, del senador Macaya y del ministro Quiroz. Y esperemos que no nos defrauden, esperemos que no quieran legislar a matacaballo, sino que legislen con la razonabilidad al frente, con la evidencia y con el espacio necesario para una reforma que va a impactar los próximos 25 años”.

Finalmente, Ibáñez insistió en que acelerar la aprobación del proyecto podría traer consecuencias negativas en el futuro.

“Con mucho respeto va a tener que calmarse el ministro Quiroz porque si quiere, insisto, legislar a matacaballo que apruebe esto por un voto, pero eso no le asegura estabilidad económica y social en el futuro. Es irresponsable sacarlo en tres semanas”, concluyó.

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