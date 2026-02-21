Joven de 18 años muere baleado tras persecución armada en Puente Alto

Un joven de 18 años falleció la madrugada de este sábado tras ser baleado en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, en un nuevo hecho de violencia que es investigado por las autoridades.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el crimen ocurrió cerca de la 01:00 horas en la intersección de Ichuac con San Pedro, cuando la víctima, gravemente herida, llegó hasta un local de comida rápida buscando auxilio.

Sin embargo, el joven habría sido seguido por cuatro sujetos, dos de ellos armados con armas de fuego, quienes lo alcanzaron en el lugar y le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el sitio.

Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía de Chile instruyó diligencias especializadas al OS-9 de Carabineros y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros, con el objetivo de esclarecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.

En paralelo, un adolescente de 15 años ingresó al Hospital Sótero del Río con heridas por arma blanca, situación que también está siendo investigada, ya que no se descarta un posible vínculo entre ambos hechos violentos ocurridos en el mismo sector durante la noche.

PURANOTICIA