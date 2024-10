José Antonio Kast y su carrera presidencial para el 2025: "La tercera es la vencida, dicen. No sería candidato por una cuarta vez"

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo que hay una posibilidad "bastante alta" de que sea candidato a la Presidencia por tercera vez, pero descartó una cuarta postulación. También negó que la fallida acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, haya sido un error del partido.

En entrevista con La Tercera se le consultó por esto último y respondió que "no nos hemos equivocado. La ministra anterior se tuvo que ir, el ministro Jackson se tuvo que ir, el ministro de Educación, que no lo acusamos nosotros, se tuvo que ir, la ministra de Justicia, se tuvo que ir. O sea, de las cinco acusaciones, cuatro ministros se han tenido que ir...".

Acerca de su debilitamiento en las encuestas, dijo que "uno ve las encuestas y la gente se entusiasma o se deprime. Yo no, sigo trabajando en terreno, conociendo la realidad, acompañando a quienes van a representar a los republicanos. Las encuestas son un dato de la causa, pero que no me influyen en el trabajo que estoy haciendo".

También se le requirió si hay una posibilidad de que sea nuevamente candidato presidencial, a lo cual contestó: "Yo creo que bastante alta. Si fuera por mí, sería candidato y me inscribo mañana. Yo digo, a mí me encantaría ser Presidente de la República, pero es el partido el que tiene que nominarme. No me puedo autonominar. Espero que me nominen, pero todavía no estamos en tiempo de eso".

"La tercera es la vencida, dicen. No sería candidato por una cuarta vez", concluyó.

