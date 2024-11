José Antonio Kast y su análisis post electoral: "Mundaca y Orrego van a ver a 10 cores republicanos y verán que están en minoría"

Habiendo transcurrido cuatro días desde que se conocieron los resultados de las elecciones de segunda vuelta por las gobernaciones regionales en Chile, el líder y más que seguro candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizó un análisis de lo que fueron los comicios tanto de octubre como de noviembre, descartando que estos hayan significado un retroceso para su colectividad política.

A pesar de que la tienda se quedó sin gran parte de sus candidatos en las elecciones de octubre, incluido Valparaíso con el tercer lugar de Francesco Venezian en la disputa por la Gobernación; todas las fichas republicanas fueron apostadas en sus dos cartas que avanzaron a la segunda vuelta: Fernando Ugarte, en O'Higgins; y Claudia Reyes, en Los Lagos. Ambos perdieron, a manos de figuras del PS y RN, respectivamente.

Y aunque el Partido Republicano no consiguió quedarse con ninguna Gobernación Regional en Chile, el líder de la tienda estima que los resultados fueron favorables para ellos, tomando en consideración que ahora tienen a ocho alcaldes (Til Til, Macul, General Lagos, Parral, Pinto, Mulchén, Purranque y Puqueldón), pero sobre todo debido a la alta votación en los Consejos Regionales y en los Concejos Municipales.

En conversación con Radio Duna, Kast señaló que "hay dos tipos de personas: los pesimistas y los optimistas, y yo soy un optimista compulsivo. Los realistas dicen que algunos gobernadores van a celebrar hasta el Día de Reyes, el 6 de enero, porque cuando juren van a contar a los consejeros regionales y el señor Mundaca va a ver a 10 republicanos, y el señor Orrego lo mismo, y van a contar y van a ver que están en minoría. Entonces, uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno".

"Nos hubiera encantado tener un gobernador o dos gobernadores, nos hubiera encantado tener una capital regional. Pero no se pudo. ¿Qué hago: lloro sobre la leche derramada o sigo adelante con fuerza, energía, carácter y optimismo? Y yo sigo siempre con optimismo. Veo un partido con hartos consejeros regionales, con muchos concejales y con ocho alcaldes, entonces veo el vaso medio lleno", continuó.

DISPERSIÓN EN LA DERECHA

En el programa «Hablemos en Off», el ex parlamentario también fue consultado respecto a las críticas surgidas en torno a la falta de unión que hubo en la derecha y centroderecha para competir en los pasados comicios, frente a lo cual indicó que "hay casos donde uno dice: ¿Se podrá apoyar a una persona que tuvo un incidente grave? Nosotros no podemos y somos más exigentes en ciertas cosas. Si alguien tiene un tema por conducir bajo la influencia del alcohol, no nos parece que sea la persona adecuada y en la zona hubo un debate sobre eso".

Luego profundizó su análisis diciendo que "si miro el país completo, ésta es la mejor elección que ha tenido la derecha y la centroderecha en la historia desde la vuelta a la democracia. Es la mejor elección en votos. Uno va subiendo: primera vez somos mayoría en cores y concejales; veníamos de un solo gobernador, que era muy discutible que fuera a la reelección (Luciano Rivas en La Araucanía). Ahí no llevamos candidato porque en algunos momentos decimos "competencia inteligente", que es lo que planteamos. En Aysén no llevamos; en Los Ríos no era adecuada la persona; en Atacama Noman fue parlamentario y además es la región más compleja para la derecha".

De igual forma, sostuvo que mirando el panorama país desde la otra perspectiva, las pasadas "fueron las peores elecciones para la izquierda. Ellos celebran porque mantienen la región de Valparaíso y la región Metropolitana, pero no se comenta la baja del Frente Amplio y del Partido Comunista. Es cosa de ver cómo le fue al Frente Amplio en las elecciones de concejales y alcaldes. Mal. Tenemos que enfrentar estas situaciones, pero somos personas con optimismo y esperanza".

NO CONQUISTAN AL CENTRO

Pero más allá de que la derecha y centroderecha haya avanzado, principalmente gracias a los candidatos de Chile Vamos que se quedaron con seis gobernaciones, una de las conjeturas que podría hacerse es que las cartas del Partido Republicano no logran concitar apoyos del centro político. Al respecto, Kast planteó que "las elecciones locales tienen características especiales y en la elección nacional esto tendrá un cambio, que es lo que nos llena de esperanza para 2025 en la parlamentaria y presidencial".

"Uno es juzgado por las expectativas y las expectativas sobre el Partido Republicano eran altas. No íbamos a ir a ninguna parte a decir que íbamos a perder. Si Pepe Auth dice que 'viene la ola republicana', no sería prudente decirle que está equivocado y que nuestros números dicen que íbamos a perder. No lo íbamos a hacer. Estábamos entusiasmados por una o dos capitales regionales", reconoció también a la emisora.

Sobre este punto, continuó ahondando en que "nosotros somos bien transparentes: ¿Nos hubiera gustado tener capitales regionales? Sí. ¿Lo lgoramos? No. ¿Nos hubiera gustado alguna Gobernación? Sí. ¿Lo logramos? No. ¿Estamos deprimidos? No. ¿Tenemos esperanzas? Muchas. Si no fuera por eso, no me habría presentado el 2021 (a la presidencial), si en los números de los expertos no había ninguna posibilidad que pasara a segunda vuelta. Después decían que si el otro (de Chile Vamos) pasaba a segunda vuelta, él le ganaba a Boric. Chuta, para las teorías conspirativas o bolitas de cristal yo no estoy. Los hechos son los hechos".

Por último, el más que seguro candidato a la Elección Presidencial del 16 de noviembre de 2025 en representación del Partido Republicano cerró el tema electoral manifestando a la Radio Duna que "hay pesimistas que siempre dicen que (la derecha) no se une, que se dedican a pelear y que van a perder, pero lo que decimos nosotros es que hemos mostrado en todas las elecciones que la derecha va subiendo".

PURANOTICIA