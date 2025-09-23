José Antonio Kast y regularización migratoria en el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones"

En un video publicado en su cuenta X, el candidato republicano rechazó tajantemente la posibilidad de regularización migratoria planteada esta mañana por el presidente de la SNA, Antonio Walker, en entrevista con Radio Pauta.
El debate sobre la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola sumó este martes una nueva opinión.
El candidato presidencial de los republicanos y socialcristianos, José Antonio Kast, respondió con firmeza a la propuesta del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien planteó en entrevista con Radio Pauta la necesidad de regularizar a extranjeros ante la falta de mano de obra nacional.
Kast, en un video publicado en su cuenta X (antes Twitter), rechazó tajantemente esa posibilidad: “Entendemos la preocupación de los agricultores, necesitan trabajadores y el sistema de visas laborales y temporales es algo que hay que revisar y mejorar, pero la solución no puede ser regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales”.
El abanderado republicano advirtió sobre los efectos de una política migratoria desordenada: “Chile no resiste más improvisaciones en materia migratoria, ni empadronamientos ni regularizaciones masivas”.
“Tenemos barrios tomados, servicios de salud colapsados, delincuencia disparada y un Estado incapaz de hacerse cargo. A Chile se entra por la puerta, de manera legal, no por la ventana”, cerró Kast.
PURANOTICIA