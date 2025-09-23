José Antonio Kast y regularización migratoria en el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones"

El debate sobre la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola sumó este martes una nueva opinión.

El candidato presidencial de los republicanos y socialcristianos, José Antonio Kast, respondió con firmeza a la propuesta del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien planteó en entrevista con Radio Pauta la necesidad de regularizar a extranjeros ante la falta de mano de obra nacional.

Kast, en un video publicado en su cuenta X (antes Twitter), rechazó tajantemente esa posibilidad: “Entendemos la preocupación de los agricultores, necesitan trabajadores y el sistema de visas laborales y temporales es algo que hay que revisar y mejorar, pero la solución no puede ser regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales”.

El abanderado republicano advirtió sobre los efectos de una política migratoria desordenada: “Chile no resiste más improvisaciones en materia migratoria, ni empadronamientos ni regularizaciones masivas”.

“Tenemos barrios tomados, servicios de salud colapsados, delincuencia disparada y un Estado incapaz de hacerse cargo. A Chile se entra por la puerta, de manera legal, no por la ventana”, cerró Kast.

