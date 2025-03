José Antonio Kast y candidatura de Tohá: "Es la continuidad de un Gobierno fracasado"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó el escenario electoral que se abre luego que la exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunciara su candidatura para administra La Moneda entre 2026 y 2030.

En conversación con Infinita, Kast afirmó que la ex jefa de gabinete “es la continuidad de un Gobierno fracasado en una de las áreas que más le importan a la gente (…) Ella es la persona más cercana al Presidente Gabriel Boric”.

Luego, el ex Diputado se refirió a las constantes peticiones de Primarias por parte de Chile Vamos, señalando que “la segunda vuelta tiene el efecto de primaria” y pidió a los otros candidatos, “en concreto a Evelyn Matthei, que ya no sigamos discutiendo el tema de primarias, porque lo único relevante es que el que pase a segunda vuelta reciba el apoyo de los otros candidatos”.

“El resto va a ser una discusión política que se va a tratar de utilizar para dejar a unos como ‘mira, ellos no quieren la unidad’. Nosotros queremos la unidad”, complementó.

Kast también sostuvo que con el diputado Johannes Kaiser “marcamos lo mismo” en las encuestas, y que “la con más nervios podría ser Matthei, si llegamos a una primaria. Pero para nosotros es fundamental presentarnos con la propuesta de cada uno. A Chile le hace bien mostrar las opciones de la derecha”.

Respecto a su agenda programática, el candidato detalló que una de sus propuestas es el indulto a los carabineros investigados por violación a los derechos humanos durante el denominado estallido social de fines de 2019 en nuestro país.

En cuanto a las declaraciones del presidente del partido, Arturo Squella, sobre disposición a ser perseguido por órganos internacionales con tal de efectuar las medidas en el país, Kast aseveró que el ex Presidente Sebastián Piñera “tuvo querellas interpuestas por organismos internacionales y yo tampoco voy a no poder salir de Chile, pero lo decimos como una forma de que no tenemos temor a organismos internacionales politizados”.

“A mí no me va a temblar la mano si hay un estallido delictual (…) yo me hago responsable si hay alguien que muere, no el carabinero que usó la herramienta”, expresó la carta a La Moneda del Partido Republicano.

