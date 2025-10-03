José Antonio Kast volvió a la carga contra el Presidente Boric: "El único pequeño es él"

José Antonio Kast volvió a la carga contra el Presidente Gabriel Boric, asegurando que "el único pequeño es él", en referencia a la respuesta del Mandatario por la críticas del candidato del Partido Republicano a su discurso por el Presupuesto 2026.

Este jueves, en un acto de campaña en Iquique, señaló que "ellos abusan, abusan una y otra vez, y él dice, 'yo no estoy para peleas pequeñas'. El único pequeño es él".

"El único que no ha estado a la altura del cargo es el Presidente de la República, que ha abusado de los cargos que dijo que él no iba a abusar e instaló a sus amigos", añadió.

Kast agregó que "ahí están los embajadores, amigos de él, abusando del cargo. Ahí están los directores de las empresas del Estado, abusando de los cargos".

"Nosotros no le negamos el trabajo a nadie, pero que el trabajo que hagan sea un trabajo del cual sepan, del cual conozcan, del cual se obtenga mejor y más trabajo para todos los chilenos", enfatizó.

Poco antes, en La Moneda, el Presidente Boric respondió a las fuertes declaraciones de Kast, quien lo acusó de cometer "un acto de cobardía y de corrupción" en su discurso del Presupuesto.

El Mandatario expresó que “no, yo no estoy para polémicas chicas, a mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento, y eso es de lo que está preocupado el Gobierno, es lo que vamos a seguir haciendo”.

“Yo como Presidente de la República tengo una opinión al respecto, que es del todo legítima. Lo que pasa es que discutir, conversar de política, de las propuestas de políticas públicas en Chile, no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso, yo por lo menos estoy convencido de que es necesario y defender lo logrado es parte de nuestra labor”, concluyó Boric.

Kast acusó de "cobardía y corrupción" al Presidente Gabriel Boric por usar el discurso del Presupuesto para criticarlo, sin nombrarlo, por el recorte de 6.000 millones de dólares del gasto fiscal en un eventual gobierno del republicano.

