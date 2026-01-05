José Antonio Kast viajará a Perú para abordar crisis migratoria y coordinación regional tras caída de Maduro

El Presidente electo, José Antonio Kast, viajará mañana a Perú, donde se reunirá con el mandatario José Jerí, en un contexto regional marcado por la detención de Nicolás Maduro y una preponderancia creciente de la crisis migratoria, ante la posible vuelta de venezolanos a su país.

No es la primera visita de Kast a otros mandatarios como Presidente electo. Antes ya fue a Argentina, donde lo recibió el jefe de Estado trasandino, Javier Milei. Luego se dirigió a Ecuador y se reunió con el gobernante Daniel Noboa.

El viaje a Perú forma parte de la agenda de coordinación regional que el futuro jefe de Estado ha promovido en materias de seguridad y migración. En la actividad será acompañado por el gobernador de Arica, Diego Paco —suspendido de su militancia RN tras apoyarlo en primera vuelta— y por el diputado y senador electo por esa misma región Enrique Lee (Ind. RN).

El itinerario de Kast en Perú comenzará con un desayuno con empresarios de ese país y luego se trasladará al Palacio Pizarro (sede del Ejecutivo) para tener una reunión bilateral con el mandatario José Jerí.

Posteriormente, ambos tendrán una reunión ampliada con autoridades peruanas, probablemente ministros con algún nivel de afinidad con el líder republicano, en la que también participará la delegación chilena.

Luego, en la tarde del miércoles, José Antonio Kast viajará de vuelta a Chile.

La agenda del Presidente electo en el país vecino estará marcada por el análisis de la actual crisis migratoria, además de la evaluación de un eventual corredor humanitario, lo cual cobra sentido, a partir de los escenarios que propician la caída de Maduro y eventuales flujos de migrantes venezolanos.

Previo a la detención del dictador chavista, Kast había dicho que “hay una situación compleja de las personas que quieren volver a Venezuela, donde las fronteras no siempre están abiertas para sus propios residentes y eso implica coordinarse para un corredor humanitario, que hay que analizar todas las vías, puede ser terrestre, aérea, marítima, y creo que hay una buena disposición para que podamos avanzar en esa línea”. El jefe de Estado electo formuló esos alcances durante su visita a Ecuador.

Por otra parte, luego de la caída de Maduro, Jerí sostuvo que “desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria”, publicó en su cuenta de X (ex-Twitter).

Al respecto, en el equipo cercano a Kast señalan que siempre han planteado que existen múltiples soluciones o caminos que deben explorarse para, de “manera conjunta y mediante un esfuerzo multilateral y regional”, enfrentar los problemas de inmigración ilegal que existen en cada uno de los países.

En esa lógica, consideran que el corredor humanitario puede ser una salida, especialmente ahora que podría abrirse la opción para el retorno de muchos venezolanos a su país. Sin embargo, también aclaran que hay una “disposición previa” de ambas partes y que la reunión se da en un momento “más que oportuno”, debido al cambio de circunstancias en Venezuela.

