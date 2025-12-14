José Antonio Kast tras emitir su voto aseguró que "vamos a dejar la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria"

El candidato presidencial José Antonio Kast emitió su voto en la comuna de Paine, región Metropolitana.

A su llegada al local de votación se registraron empujones y tironeos entre las personas que se aglomeraron para ver al abanderado.

Al ser consultado por la jornada electoral, el exdiputado dijo que espera que hoy “sea un día tranquilo, que vote mucha gente”.

Tras sufragar, el candidato del Partido Republicano afirmó que "hoy es el día de la ciudadanía, no de la política".

"Quiero pedirles a todos los chilenos que sea un día tranquilo, un día en paz. Está algo nublado, pero en la tarde volverá a salir el sol", agregó.

Respecto a los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre que "quien sea electo va a ser presidente o presidenta de todos los chilenos y chilenas", el aspirante a La Moneda sostuvo que "tengo claro que quien gane, tendrá que ser el Presidente de todos los chilenos".

Sobre las expectativas de la gente, indicó que “esperamos en esos primeros 90 días (de su eventual gobierno) fijar las bases, pero en esos 90 días no se solucionarán todos los problemas”. José Antonio Kast sostuvo que "si hoy fuéramos electos como equipo, vamos a probarnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas". Además, el candidato aseguró que "nosotros vamos a dejar la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total. Por eso siempre apelamos a la unidad para avanzar en solucionar pequeños temas que todos sabemos que hoy día le dificultan el día a día a las personas".

