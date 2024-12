José Antonio Kast sigue perdiendo terreno ante Evelyn Matthei de cara a la Presidencial 2025: 18 puntos los separan, según Cadem

Los resultados de la versión Nº570 de la encuesta Plaza Pública, de Cadem, muestra que Evelyn Matthei se consolida en el primer lugar en preferencia presidencial espontánea con 26%, a 18 puntos de distancia de José Antonio Kast (8% – 6pts).

Más atrás les siguen Michelle Bachelet con 7% (+1pto), Johannes Kaiser con 5% (+1pto) y Tomás Vodanovic (3% -2pts). 41% (+7pts) no sabe o no responde.

Además, la ex Alcaldesa de Providencia se impone en todos los posibles escenarios de segunda vuelta: supera a Michelle Bachelet por 12 puntos (51% vs 39%), a Claudio Orrego por 23 puntos (56% vs 33%), al ex Presidente Eduardo Frei por 28 puntos (57% vs 29%), a José Antonio Kast por 36 puntos (57% vs 21%), a Carolina Tohá por 41puntos (62% vs 21%) y a Johannes Kaiser por 51puntos (64% vs 13%).

En imagen de personajes políticos, Tomás Vodanovic lidera con 74% (+2pts). Más atrás se ubican Claudio Orrego (67%), Evelyn Matthei (66%, -5pts), Mario Desbordes (62%) y Sebastián Sichel (60%, +1pto). Los peor evaluados son Daniel Jadue (27%, +7pts), Constanza Martínez (25%, +1pto) y Lautaro Carmona (22%, -1pto).

Por su parte, en la segunda semana de diciembre, 29% aprueba (-3pts) y 62% desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric.

Además, 60% piensa que la reforma de pensiones es la más prioritaria para el Gobierno, sin embargo, sólo 40% cree que es muy probable que se apruebe, 11 puntos menos que en abril. A pesar de lo anterior, 80% considera muy o bastante importante que se apruebe una reforma antes de que termine el Gobierno.

PURANOTICIA