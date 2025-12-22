José Antonio Kast se reunió con la contralora Dorothy Pérez en la "Moneda chica"

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, se reunió esta mañana con el presidente electo José Antonio Kast en la "Moneda chica" de calle La Gloria, Las Condes, donde el republicano realiza sus actividades previas a asumir el mando el 11 de marzo.

Tanto a su llegada como a su salida, Dorothy Pérez no hizo declaraciones, en tanto que la Oficina del Presidente Electo (OPE) se limitó a difundir una fotografía a los medios, sin una versión oficial sobre el encuentro.

En la misma OPE está presupuestado un encuentro con el Banco Central. Asisten los consejeros junto a la presidenta Rossana Costa. Kast estará acompañado por su jefe del equipo económico, Jorge Quiroz.

Posteriormente, el presidente electo se trasladará a la calle Capitán Fuentes, Ñuñoa, para reunirse con la exmandataria Michelle Bachelet con el fin de abordar su candidatura a la secretaría general de la ONU y otros temas.

En la tarde, Kast partirá rumbo a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. La visita tendrá un carácter breve y estará centrada en dos ejes: el corredor humanitario que Kast busca implementar tras el endurecimiento de las fronteras en Perú, y el intercambio de experiencias sobre cómo Ecuador ha enfrentado el crimen organizado, especialmente el narcotráfico.

