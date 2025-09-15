José Antonio Kast se reunió con Giorgia Meloni en Roma para abordar el combate a la inmigración ilegal

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se reunió en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Melonia, para abordar sus políticas migratorias.

El abanaderado manifestó que "hoy hemos visto en Italia cómo el liderazgo firme de Giorgia Meloni ha logrado poner orden en la frontera, enfrentar la inmigración ilegal y devolverle seguridad a las familias. Esa es la inspiración que nos mueve: en Chile no vamos a seguir de brazos cruzados mientras miles de ilegales entran sin control".

Además, anunció que "la próxima semana presentaremos un plan contra la inmigración ilegal, con medidas claras y concretas para cerrar las fronteras, detener a quienes ingresan irregularmente y e impulsar la salida de miles de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile al margen de la ley".

Y señaló que "mientras Jeannette Jara quiere repetir los mismos fracasos de siempre, regularizando y empadronando a cientos de miles de inmigrantes ilegales, nosotros decimos con claridad: Chile no aguanta otra regularización masiva. Ya se hicieron procesos en el pasado y los resultados están a la vista: más inseguridad, más hacinamiento, más crimen organizado”.

“El Gobierno de Boric pretende legalizar a quienes entraron rompiendo nuestras fronteras. Nosotros proponemos lo contrario: control real, fronteras cerradas y devolución efectiva”, añadió.

En 2023, Kast y Meloni sostuvieron un primer encuentro oficial, donde destacaron la importancia de la cooperación política entre Europa y América Latina, la defensa de la libertad, la seguridad ciudadana, el orden y el crecimiento económico.

Desde el comando de Kast afirman que esta nueva visita constituye un paso más en esa relación de confianza y colaboración, reafirmando la cercanía personal y política entre ambos y proyectando un camino de convergencia programática.

En materia migratoria, el gobierno de Meloni declaró emergencia nacional por la inmigración, lo que le permitió movilizar recursos extraordinarios, acelerar procesos administrativos y coordinar a las Fuerzas Armadas y de seguridad en la frontera sur. Modelo que buscan seguir desde Chile.

Kast reconoce un modelo de liderazgo e inspiración capaz de enfrentar con carácter los grandes problemas de nuestro tiempo y transformarlos en oportunidades de desarrollo.

(Imagen: José Antonio Kast)

