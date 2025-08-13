José Antonio Kast se ausenta de la comisión de seguridad que investiga el robo de cables tras ser convocado por polémica foto

El líder republicano aclaró que una cosa es ser invitado y otra ser citado. En ese sentido, calificó el trabajo de la comisión como una acción con “un fin político”.
Este miércoles, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, no asistió a la comisión investigadora sobre el robo de cables de cobre, a la que había sido invitado a solicitud del diputado Daniel Manouchehri (PS). El requerimiento tenía como objetivo que Kast explicara su vínculo con Francisco San Martín, un sujeto que lideraba una banda dedicada a este delito y que fue fotografiado con el político.
San Martín se encuentra actualmente en prisión preventiva por el delito antes mencionado. La polémica fotografía, en la que se le ve junto a Kast en una cena, fue el motivo central de la invitación a la comisión.
Previo a la sesión, en conversación con Radio Bío Bío en Temuco, el republicano se refirió al tema. Sobre su relación con San Martín, aseguró no tener “ninguna” y explicó que “cuando uno recorre el país, en muchas ocasiones, se reúne con cientos de militantes y son los militantes que se instalan para una convivencia o una foto. Uno no conoce, muchas veces, lo que es la vida de las personas”.
En cuanto a su ausencia, Kast aclaró que una cosa es ser invitado y otra ser citado. En ese sentido, calificó el trabajo de la comisión como una acción con “un fin político” y señaló que cuando sea el momento, presentará “todos los antecedentes que ellos soliciten respecto de lo que están planteando”.
