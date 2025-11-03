José Antonio Kast respondió a las críticas de Johannes Kaiser y aseguró que su objetivo principal es “terminar con un gobierno fracasado”

El candidato republicano José Antonio Kast respondió a las críticas del libertario Johannes Kaiser en el sentido de que no cuenta con una agenda valórica y que renunció a sus principios y aseguró que su objetivo principal es “terminar con un gobierno fracasado”.

“Yo, en general, no polemizo con los candidatos de oposición al actual gobierno. Porque creo que el objetivo principal es terminar con un gobierno fracasado, ineficiente, y cada vez lo demuestra más en temas de presupuesto, en temas de seguridad. Por lo tanto, cada candidato elige cual es la temática sobre la cual quiere plantearse”, señaló Kast en entrevista con Radio Duna.

Y agregó que “nosotros no hemos renunciado a ninguna convicción. Lo que sí, tenemos sentido común, tenemos sentido de urgencia. Hoy día las urgencias del país, lo que de verdad genera un tema para todos, es la seguridad, es la inmigración irregular, es la falta de atención de salud, es el colapso de la educación, es la falta de vivienda”.

“Yo siempre he dicho, soy un hombre de convicciones. Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero no quiero entrar en ningún debate, y no lo vamos a entrar. Y por eso es el concepto del gobierno de emergencia. Estos cuatro años son para reconstruir y recuperar el país”, agregó el republicano.

Enfatizó que “ahí están nuestras convicciones hoy día, para la urgencia del país. Lo otro seguimos pensando igual, pero no vamos a entrar en ningún tema que nos divida. No vamos a mandar ningún proyecto de ley que nos distraiga de esa urgencia”.

Luego, apuntó sus dardos en contra del gobierno: “Hoy día mueren 40.000 chilenos en lista de espera. Es una cosa de locos. Hoy día los jóvenes ya no tienen esperanza de llegar a tener un futuro porque los liceos emblemáticos están dedicados a hacer bombas molotov, a quemar, a agredir a profesores en vez de educar a los jóvenes. La gente hoy día no tiene opción para la casa propia porque el ministro de la vivienda no sabe si le faltan 100 millones de dólares o 1.000 millones de dólares”.

“Si todo esto es un desastre y tenemos un ministro de Hacienda hoy día con una directora de Presupuesto que según el ministro de Hacienda que salió arrancando, que no sabe calcular ni el ingreso ni el gasto. Ese es el nivel de desastre en el cual estamos el país”, aseguró.

Respecto a las propuestas de cierre de fronteras, Kast explicó que "somos personas que entendemos lo que es el libre comercio, los tratados internacionales, etc. Eso es ingreso y más trabajo, y nuestra política principal es el pleno empleo".

En cuanto a la discusión del Presupuesto 2026, el candidato presidencial apuntó sus críticas hacia la administración de Gabriel Boric. "Queremos que nos digan qué hay y qué no hay, que cada ministerio nos diga cuánto deben, porque podrían incluso estar jugando con las facturas", dijo.

Añadió además que “es una vergüenza y tenemos un Presidente que sigue viajando por el mundo como si nada”.

Finalmente, Kast aseguró su sector busca dar estabilidad a la función pública. “Queremos darles certezas de que, mientras haya cambios de colores políticos, los buenos funcionarios sigan".

