José Antonio Kast remarca la importancia del "apoyo mutuo" en la oposición de cara a la segunda vuelta presidencial

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a lo contingencia política, la polémica en torno a los 25 mil funcionarios públicos que realizaron viajes al extranjero utilizando licencias médicas y el plan del Gobierno tras el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

En entrevista con T13 Radio, el postulante a La Moneda sostuvo sobre el informe de la CGR que “estamos viendo la punta del iceberg. Ahora la Contraloría encuentra a estas 25 mil personas en temas de licencias médicas que son funcionarios públicos, pero aquí hemos visto cómo hay organizaciones criminales que se han dedicado a vulnerar las normas que benefician y dan derecho a los ciudadanos”.

En este sentido, el republicano detalló su propuesta sobre este tema en particular. “Lo que nosotros planteamos es que aquí tiene que haber un cambio en el procedimiento de cómo se hacen los sumarios y entregarle esta facultad a la Contraloría, para que haga un sumario con un fiscal y todos tengan que defenderse ante ese fiscal, porque son causas similares”.

“Hoy día habría que hacer sumarios por cada uno de los servicios, esto no tiene fin. Sería más fácil que la Contraloría haga un sumario para todos por parejo, que la gente se defienda, si los destituyen, bueno que vayan a reclamar a la Corte Suprema”, explicó.

Consultado por la carrera presidencial y en particular el escenario electoral en la oposición, José Antonio Kast sostuvo que “lo que he señalado es apoyo mutuo a cualquiera de oposición al actual Gobierno que pase a segunda vuelta. Me encantaría que todos lo dijeran igual de transparente, y que nos sentáramos Francesca Muñoz, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi y yo, y digamos que el que pase de nosotros a segunda va a contar con el apoyo del resto, porque el objetivo principal es sacar a este Gobierno fracasado”.

Respecto al informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuyo contenido fue abordado por el Presidente Boric en cadena nacional, el líder republicano manifestó que “mientras no tengamos paz y no combatamos el terrorismo, no hay nada que conversar, uno no conversa con terroristas. Lo que sí vamos a hacer es recuperar el Estado de Derecho y dar lo que las personas necesitan, calidad de infraestructura, caminos pavimentados, electrificación, agua potable rural no en camiones aljibe, si eso es una vergüenza”.

PURANOTICIA