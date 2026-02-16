José Antonio Kast rechaza ayuda a Cuba y afirma que nombramiento en Defensa es un "amarre"

El Presidente electo, José Antonio Kast, rechazó la ayuda del Gobierno a Cuba, por tratarse de una dictadura de más de 60 años que puso a su población "en una situación muy desmedrada, inhumana".

También afirmó que el nombramiento en la Subsecretaría de FF.AA. es un "amarre".

Tras reunirse con el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, el Mandatario electo señaló que “el Presidente de la República representa al país, otra cosa es que uno esté de acuerdo en cómo representa al país en ciertas actuaciones".

"Yo no estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana", añadió.

"Porque, claro, se puede señalar que hay un bloqueo, pero el mayor bloqueo es no permitir el desarrollo de la ciudadanía en el emprendimiento, en que llegue tecnología", agregó en referencia a los argumentos para justificar la ayuda.

"Cualquier situación de ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia en Cuba, y eso no lo he visto", concluyó sobre el tema.

INSISTE EN AMARRE

Kast también respondió a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, quien denunció un "sobreaprovechamiento" del concepto de "amarre" por el caso de Jéssica Tapia, nombrada como directora del departamento de Estudio y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por el subsecretario saliente, Galo Eidelstein (PC).

“Llama la atención, y es poco razonable, que dentro de una subsecretaría tan importante como es la de Defensa, en el último periodo, en los últimos 30 días, se resuelvan concursos que van a implicar al nuevo gobierno tener personas que no comparten en nada los principios y la formulación que se le hizo de propuestas públicas a la ciudadanía”, afirmó.

“Yo ahí haría un llamado a la inversa, decirle a la ministra que le señale al Presidente, que el Presidente le señale a sus ministros que hagamos una transición razonable, así como tuvimos una primera buena reunión en La Moneda, que eso continúe”, añadió.

“Eso no se da cuando se producen estos amarres, porque eso es lo que es, es un amarre, es lo mismo que intentaron hacer en la ley de reajuste a los sueldos de los funcionarios públicos. ¿Qué buscaban ahí? Lo mismo, el amarre, como no resultó por un lado, ahora lo intentan por otro lado”, acusó el mandatario electo.

PURANOTICIA