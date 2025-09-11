José Antonio Kast prometió que con "convicción, carácter y fuerza vamos a cambiar Chile"

En su mensaje final en el debate presidencial, José Antonio Kast manifestó que Chile vive "varias emergencias".

El candidato mencionó que el país: "Vive una emergencia en seguridad, en inmigración ilegal, vive una emergencia en empleo, en economía, vive una una emergencia en lo social, salud, educación, vivienda".

"Que nadie les diga que no se puede, que nadie limite el vuelo alto que tiene que recuperar Chile. Con convicción, con fuerza, con carácter, vamos a cambiar Chile desde un cambio radical", agregó.

Finalmente, sostuvo que "los invito a dar ese salto, ese salto que Chile requiere con fuerza y con calma. Y como somos la fuerza, los invito a votar por los parlamentarios de esta coalición para que juntos, desde la presidencia y desde el congreso, cambiemos Chile".

PURANOTICIA