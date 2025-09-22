José Antonio Kast presenta plan contra la inmigración ilegal: propone fin del empadronamiento y expulsión de indocumentados

El candidato presidencial de republicanos, José Antonio Kast, presentó este lunes su programa "Chilenos Primero", el que incluye cinco compromisos para combatir la inmigración ilegal en nuestro país.

En primer lugar, Kast propone el fin del empadronamiento y la regulación de ilegales, y explicó que no abrirán nuevos procesos en el país. Algo que aseguró, en cambio, sí quiere hacer la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

"Cosa distinta es tener los datos biométricos de cada persona para identificarlo y luego expulsarlo, que es una situación muy distinta", sostuvo.

En segundo lugar, Kast indicó que en su gobierno migrar ilegalmente será un delito. "Y ese delito va a subir la sanción para que esa persona sea detenida, retenida, para que pueda ser expulsada a su país de origen", acotó.

La tercera medida es cárcel primero, expulsión después de la condena. Aseguró que "cualquier persona condenada por un tribunal que se encuentre prófuga en Chile, siendo extranjero, va a ser perseguida si es prófugo y si es un delincuente preso va a cumplir su condenada completa en Chile, en un recinto penal especial, sin beneficios de ningún tipo (...) Va a ser una cárcel especial para extranjeros delincuentes que una vez que cumplan su condena, sí van a ser expulsados".

En cuarto lugar, Kast compromete a ninguna región más colapsada. De esta forma, se señala que no aceptarán cuotas de inmigrantes por región.

En quinto lugar, se frenarán los privilegios y envío de remesas. Con ello, plantea aumentar la fiscalización para perseguir, sancionar y disminuir drásticamente los contratos de arriendo, transporte y actividades ilegales.

También terminarán con la priorización que se les da a los extranjeros ilegales y se excluirán del máximo de prestaciones sociales, en el marco de la Constitución y la ley Consultado por si harán redadas migratorias masivas como han hecho en Estados Unidos, Kast aseguró que "en esto vamos a cumplir en base a la Constitución y la ley, lo que esté facultado por nuestra legislación y la ley”.

Si en algún momento Carabineros o la PDI determinan en un sector de la ciudad se debe hacer una revisión lo vamos a hacer (...) otras situaciones deberán regirse por modificaciones legales previas".

