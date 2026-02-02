José Antonio Kast prepara gira por Europa y afina nombramientos claves de su gobierno

Con una agenda internacional activa y definiciones clave aún pendientes, el presidente electo José Antonio Kast se prepara para una nueva gira fuera del país, esta vez por Europa, mientras en Chile se mantiene la expectativa por el anuncio de las delegaciones presidenciales y subsecretarías de su futuro gobierno.

Tras su regreso a territorio nacional la noche del sábado —cuando fue recibido por adherentes en el aeropuerto de Santiago—, el exdiputado retomó actividades luego de su paso por Centroamérica. Sin embargo, el nombramiento de las nuevas autoridades regionales y sectoriales debió ser postergado precisamente a la espera de su arribo, y ahora podría concretarse el viernes 6 de febrero, siempre que no se produzcan nuevas modificaciones en el cronograma.

Gira por Europa

Pese a lo anterior, José Antonio Kast iniciará en los próximos días una gira por Europa. El periplo contempla visitas a Bélgica, Italia y Hungría, luego de haber sostenido encuentros con líderes internacionales como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En este viaje será acompañado por quienes asumirán las carteras de Seguridad, Relaciones Exteriores, Energía, Hacienda y Economía y Minería. La primera escala será Bélgica, donde participará en un foro sobre libertad de expresión organizado por el Political Network of Values, instancia que reúne a referentes del mundo conservador.

Posteriormente, el presidente electo se trasladará a Roma para reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, encuentro que marcará la segunda cita entre ambos líderes. Finalmente, la gira concluirá en Budapest, donde Kast buscará sostener una reunión bilateral con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Definiciones pendientes en el próximo gobierno

En paralelo, continúan las proyecciones respecto a la conformación de las delegaciones presidenciales. Según trascendidos preliminares, estas seguirían una lógica similar a la del gabinete ministerial, con una mayoría de figuras del Partido Republicano e independientes. Se estima que siete de las delegaciones quedarían en manos de militantes republicanos y tres serían ocupadas por independientes.

En un espacio más acotado, el resto del oficialismo proyecta incluir a dos representantes de Chile Vamos y a uno del partido Demócratas. No obstante, las mayores expectativas de las colectividades están puestas en las subsecretarías y secretarías regionales ministeriales, donde se espera una mayor presencia de aliados con experiencia administrativa.

Desde la oposición, valoraron la gira internacional del presidente electo. El diputado y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Donoso, subrayó la importancia de conformar equipos amplios y dejar atrás las individualidades que podría implicar una administración dominada por un solo partido.

En tanto, desde Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum expresó la expectativa existente en su sector por asumir cargos en subsecretarías y seremías, argumentando que cuentan con la experiencia necesaria para aportar en esas funciones.

