José Antonio Kast posterga para este sábado el anuncio de subsecretarios y delegados presidenciales

La definición se produce en medio de las presiones de los partidos que apoyan al Mandatario electo, quienes esperan tener un protagonismo mayor tras un gabinete de ministros conformado mayormente por independientes.
El Presidente electo, José Antonio Kast, tenía previsto dar a conocer este viernes los nombres de los futuros subsecretarios y delegados presidenciales, pero la definición se volvió a postergar y finalmente se concretará este sábado.
La postergación ocurre en medio de la gira que el republicano lleva a cabo por Europa, donde sostuvo encuentros con líderes internacionales como el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
La definición se produce ante presiones de los partidos que apoyan al Mandatario electo, quienes esperan tener un protagonismo mayor tras un gabinete de ministros conformado mayormente por independientes.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, fue consultado respecto de si el aplazamiento de la entrega de los nombres proyecta una imagen de "improvisación".
Al respecto, el senador electo aseguró que "todo lo contrario, nosotros creemos que un día más, un día menos, la verdad que da exactamente lo mismo, es una nómina de personas que hay que elegir con pinzas, van a armar equipo con quienes son los titulares de cada una de las carteras que ya fueron nombrados y que todo Chile conoce".
"Hay efectivamente un equilibrio, si es que era necesario dotar de mayor conocimiento técnico, en algunos casos efectivamente va a ser así, en otros casos entiendo y me consta de que se va a entregar mayor conocimiento a ese equipo desde el punto de vista político, trayectoria en lo público, en fin (...) el sábado podremos sacar conclusiones", cerró.
Por su parte, el próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, comentó que "yo en general conozco la lista de subsecretarios y subsecretarias, porque se ha venido trabajando con el Presidente, también con los dirigentes de los partidos políticos. Se ha buscado mucho que sean personas que tengan expertiz, conocimientos, dominio técnico de las materias que le va a tocar".
"Puede que no haya, por así decirlo, equilibrio político propiamente tal, pero yo sí puedo decir, hasta donde conozco, que los nombres han sido debidamente informados y debidamente compartidos con anticipación", adelantó.
PURANOTICIA