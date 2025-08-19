José Antonio Kast por sus dichos sobre el Congreso: "Van a ser 117 días de muchos ataques, mentiras e infamias"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó los énfasis de sus propuestas y descartó la presencia de temas valóricos en su programa.

En conversación con Tele13 Radio, Kast se refirió al análisis previo de las candidaturas parlamentarias y afirmó que “nosotros lo que buscamos siempre es hacer todos los análisis, todas las revisiones que son posibles de acuerdo a los antecedentes que se tiene de cada uno”.

“La gran diferencia es que cuando sucede un caso puntual de alguien que comete una infracción, que comete un delito, es separado inmediatamente de las filas del partido. En eso no tenemos dudas, nunca hemos hecho una defensa corporativa”, aseguró.

Respecto a sus dichos sobre el Congreso, el abanderado del partido Republicano señaló que “estos van a ser 117 días de muchos ataques, de muchas mentiras e infamias, donde van a decir de todo”.

Y sostuvo que “cada vez que yo he hablado de aplicar la fuerza, la inteligencia, es dentro del marco de la Constitución y las leyes. Yo no me voy a saltar ninguna norma legal, lo que sí he dicho es que vengo a hacer la pega”.

Al ser consultado sobre si va a incluir o no determinados temas valóricos entre sus propuestas, el líder del Partido Republicano mencionó que “estamos mirando hoy día cuáles son las urgencias sociales, cuáles son las emergencias que vive Chile, y en esto no nos vamos a perder”.

“Nosotros no vamos a entrar en ningún debate que nos distraiga de las urgencias, de recuperar la seguridad, de recuperar la economía, de recuperar el desastre social, urbano, que se ha generado en Chile. No hay tiempo en 4 años para entrar en esos debates. Todo el mundo sabe cómo pienso, no ha cambiado, pero tengo claro que en estos 4 años esos temas no se van a discutir”, subrayó.

PURANOTICIA