José Antonio Kast por déficit fiscal: "Era mucho mayor de lo que se iba mostrando"

El Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la posible acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el déficit fiscal del 3,6% del Ejecutivo.

"Nosotros siempre planteamos que el tema del déficit fiscal debía ser un tema a debatir en ese proceso electoral. Se produjeron diferencias en montos, en cifras, pero creo que el tiempo nos ha ido dando la razón de que la situación fiscal, el déficit fiscal, era mucho mayor de lo que se iba mostrando", indicó.

En cuanto a la posible acusación constitucional, el mandatario electo dijo que le "gustaría mucho que el ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos pudieran recabar toda la información y presentársela a las entidades técnicas que se han definido, como el Consejo Fiscal Autónomo, y que convocaran a una reunión, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados".

"Que tuvieran una reunión con el Banco Central y se pudiera sacar una especie de resumen de cuál es la verdadera situación que se enfrenta", complementó.

Kast recalcó que los parlamentarios "tienen todo el derecho, si tienen dudas, a convocar al ministro a una sesión especial, a una interpelación, a generar comisiones investigadoras, tienen el derecho a hacer acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información; información única, clara, transparente, a las autoridades que correspondan".

PURANOTICIA