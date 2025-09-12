José Antonio Kast niega tener vínculo con red de bots y afirma que "no necesitamos denostar a otro"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó las acusaciones sobre el uso de redes de bots para atacar a otros postulantes.

El tema, que ya había generado tensión en el reciente debate televisado con la abanderada oficialista Jeannette Jara (PC), fue abordado con énfasis por el líder de oposición.

En entrevista con radio Biobío, el exdiputado comenzó señalando que su sector ha mantenido una postura crítica frente al uso abusivo de plataformas digitales: “Nosotros siempre hemos condenado el mal uso de las redes sociales. Yo he sido objeto de múltiples ataques, no solamente en redes sociales, sino en que en las campañas anteriores agresiones físicas”.

En ese contexto, relató un episodio reciente ocurrido en Frutillar, donde -según afirmó- se registraron actos de hostigamiento durante una actividad de campaña: “Aquí mismo en Frutillar, un concejal, mientras acompañaba a la candidata Jara, insultaba, gritaba y aleonaba a la barra brava. Eso ha sido una característica permanente”.

Respecto a los cuestionamientos sobre el presunto vínculo de su campaña con cuentas automatizadas o anónimas, Kast fue enfático en negarlo: “Nosotros no tenemos ninguna relación con esas personas denominadas bots o trols, no nos interesa. Nosotros tenemos tan buenas ideas que no necesitamos denostar a otro para instalar lo que son las ideas del cambio”.

Además, reiteró su rechazo al uso instrumental de redes sociales con fines agresivos: “Desde el primer día hemos rechazado todo el tema del mal uso de las redes sociales, lo seguiremos haciendo, pero las urgencias sociales de Chile son otras”.

Consultado sobre eventuales medidas internas en caso de que se detecte participación desde su sector, el exparlamentario aseguró que su partido mantiene una política de acción firme ante cualquier irregularidad: “Siempre hemos actuado de manera radical con cualquier situación compleja que haya podido afectar a alguien vinculado al Partido Republicano y eso ha sido una constante en toda nuestra existencia como partido político”.

