José Antonio Kast le pidió a alcaldes de Chile Vamos que "dejen los pies en la calle" para lograr la victoria en la segunda vuelta

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se reunió con alcaldes de Chile Vamos que se sumaron a su campaña, a quienes les indicó que "para que yo gane, ustedes tienen que dejar los pies en la calle”.

En la reunión participaron 50 jefes comunales de manera presencial y telemática, ante quienes enfatizó su llamado para lograr un triunfo en la segunda vuelta el 14 de diciembre próximo.

“Todos tenemos el corazón lleno para salir a decirle a las personas que Chile es un país maravilloso, que es un país increíble y que depende de nosotros sacarlo adelante”, dijo el líder del Partido Republicano.

“Ustedes saben, yo soy un hombre de terreno, he recorrido prácticamente todas las comunas de Chile desde hace muchos años, no una vez, muchas veces”, agregó.

También anunció que “voy a Arica, ya estuve en La Araucanía, estuve en Los Ríos al día siguiente de la elección, porque las elecciones se ganan conquistando el corazón de las personas”.

En Arica, añadió que "voy a ir a la frontera, voy a reiterar el llamado a los inmigrantes irregulares que dejen nuestro país".

