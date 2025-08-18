José Antonio Kast lanzó su campaña presidencial en Antofagasta: "Esta es la vencida, vamos a ganar"

En Antofagasta, José Antonio Kast dio inicio oficial a su campaña presidencial, cuyo lema es «La fuerza del cambio», con énfasis en propuestas de seguridad, crecimiento económico y duras críticas al oficialismo.

El candidato del Partido Republicano y Partido Social Cristiano eligió la capital de la Segunda región para impulsar su proyecto de país, insistiendo que Santiago no es Chile, “ya que cada región es importante” para sus aspiraciones.

Durante su intervención, el abanderado destacó que ha recorrido 344 de las 345 comunas del país y reafirmó su compromiso territorial: “A diferencia de otros no vamos a quedarnos encerrados en La Moneda, vamos a seguir recorriendo el país”.

Respecto a la contienda electoral, Kast anticipó una campaña intensa: “Y en estos 118 días vamos a dejar todo en la cancha para que ese 14 de diciembre podamos celebrar y alegrarnos de un trabajo bien hecho”.

En ese marco, advirtió sobre posibles ataques: “Son 118 días donde van a mentir, a difamar, van a hacer todo lo que esté a su alcance por no perder los puestos de poder. Ustedes han visto cómo aumentan las noticias falsas (...) van a utilizar el Congreso, van a citar a comisiones especiales, denuncias en distintas instituciones, denuncias falsas, pero que sacan titulares”. Y añadió: “No les tenemos miedo, sabemos lo que quieren hacer”.

El abanderado republicano subrayó que “sin seguridad y sin crecimiento no hay oportunidad de salir adelante”, y cuestionó directamente a Jeannette Jara: “¿Qué nos ofrece la candidata del Gobierno? Al frente tenemos a la heredera de Gabriel Boric, de las mentiras, de la incompetencia. Nos ofrece enfrentar a los delincuentes con amor”.

Entre sus propuestas, Kast aseguró que pondrá fin a la tómbola en educación, evitará nuevas regularizaciones masivas, enfrentará la crisis de natalidad y reducirá los impuestos. “Nosotros no vamos a apitutar a nadie”, afirmó. Y agregó: “Nosotros no venimos a rendirnos a la mediocridad, venimos a recuperar la grandeza de Chile”.

Al cierre de su discurso, Kast reafirmó su mensaje central: “Ha llegado la hora de un Gobierno de verdad, no de utilería, no lleno de eslóganes, que se preocupa de los problemas, pero nunca se ocupa”.

Y concluyó: “Esta es la vencida, vamos a ganar, vamos a recuperar la esperanza de millones de chilenos”.

(Imágenes: @joseantoniokast)

