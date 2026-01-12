José Antonio Kast invitó al lanzamiento del libro del senador Francisco Chahuán en inauguración del Congreso Futuro 2026

En el marco de la inauguración del Congreso del Futuro 2026 y tras afirmar que “Chile no tiene futuro sin ciencia”, el Presidente electo, José Antonio Kast, invitó al lanzamiento del libro “Anticipar para Transformar Chile: una propuesta de institucionalidad del futuro”, del senador Francisco Chahuán, que se realizará este miércoles 14 de enero.

La actividad tendrá lugar entre las 10:00 y las 12:30 horas en el Teatro de Cámara del Centro Cultural CEINA (Arturo Prat 33, Santiago, Metro Universidad de Chile), y será un espacio de conversación sobre gobernanza anticipatoria, ciencia, innovación, inteligencia artificial y desarrollo de largo plazo.

Durante su intervención en el evento de divulgación de conocimiento, el líder del Partido Republicano recalcó que “Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia. Chile no tiene futuro sin ciencia”, descartando cualquier retroceso en materia de conocimiento durante su gobierno y comprometiendo un fuerte impulso a áreas estratégicas como la investigación, la tecnología y la innovación.

En ese contexto, el libro del senador Chahuán plantea la urgencia de que Chile cuente con una institucionalidad moderna capaz de anticipar los cambios tecnológicos, climáticos y económicos, y de construir acuerdos amplios que permitan transformar esos desafíos en oportunidades de desarrollo.

“El lanzamiento de este libro busca abrir una conversación país sobre cómo Chile debe dejar atrás la improvisación y pasar a una planificación estratégica de largo plazo, donde la ciencia, la tecnología y el conocimiento sean el eje del crecimiento y la cohesión social”, señaló el senador de Renovación Nacional.

Cabe señalar que el Congreso del Futuro 2026 reúne a científicos, académicos, líderes internacionales y autoridades para debatir sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, salud, democracia y educación, consolidando a Chile como un polo de pensamiento y proyección global.

La actividad es abierta al público previa inscripción en www.chahuan.cl/inscripcion.

PURANOTICIA