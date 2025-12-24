José Antonio Kast invitó al cambio de mando al presidente salvadoreño Nayib Bukele: "Espero que nos pueda acompañar"

El presidente electo José Antonio Kast invitó al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, famoso por su mano dura contra el crimen organizado, a la ceremonia de cambio de mando del 11 de marzo. También espera que asista Donald Trump, aunque no ha tenido oportunidad de llamarlo.

En entrevista con Meganoticias, Kast expresó que conversó con Bukele y que lo invitó a la ceremonia en la que asumirá la presidencia, pero que no sabe si asistirá. "Espero que nos pueda acompañar él y otros presidentes en el cambio de mando de 11 de marzo", dijo.

Respecto al jefe de Estado estadounidense, indicó que "no he tenido la posibilidad de hablar con Donald Trump, sí he hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio, con el cual ya tuve una conversación previa hace cuatro años y tenemos la mejor de las relaciones, y yo encantado de que Estados Unidos se haga presente en el cambio de mando, sea con el Presidente de la República, sea con el vicepresidente, sea con el secretario de Estado".

Sobre su propuesta para instaurar junto con otros países de América del Sur un corredor humanitario para los migrantes venezolanos que quieren regresar a su país, valoró la "disposición" de los presidentes de Ecuador y Perú.

Al ser consultado si hablará con Nicolás Maduro para que reciba a los migrantes, indicó que "yo estoy dispuesto a conversar con mandatarios electos democráticamente. Él pasó a llevar una elección democrática. Hay un presidente democráticamente electo, que está exiliado, está afuera de Venezuela, y yo espero que esa situación se solucione antes de que asuma como presidente".

Sobre si su administración apoyará una intervención militar de Estados Unidos, señaló que "no tenemos cómo colaborar con una situación como esa, pero si algún país se decide hacer algo, nosotros no vamos a ser obstáculo".

