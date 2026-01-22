José Antonio Kast iniciará este sábado una gira por Centroamérica donde se reunirá con Nayib Bukele

El Presidente electo, José Antonio Kast, iniciará este fin de semana una gira por Centroamérica que incluye República Dominicana, El Salvador y Panamá.

El viaje comenzará este sábado 24 de enero en Santo Domingo, donde se reunirá con el Presidente Luis Abinader y visitará la frontera con Haití.

Kast destacó que “el tema fronterizo sigue siendo un tema preocupante” y valoró la fórmula aplicada por República Dominicana para sostener su desarrollo.

El lunes 26 viajará a El Salvador, tras una escala en Miami, para reunirse con Nayib Bukele y abordar temas de seguridad y turismo. El mandatario electo recordó que “siguen avanzando en el tema de la seguridad, pero también en el tema de inversiones turísticas”.

El martes 27 estará en Panamá para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, junto a mandatarios como José Raúl Mulino, Luiz Inácio Lula da Silva y Daniel Noboa.

El líder del Partido Republicano anticipó reuniones bilaterales para fomentar inversión en Chile, señalando que “para que tengamos pleno empleo necesitamos mayor inversión”.

En la gira lo acompañarán los nuevos ministros de Seguridad, Defensa y Economía, y podría marcar el debut del canciller Francisco Pérez Mackenna.

El retorno está previsto para el jueves 29 de enero, antes de anunciar a sus subsecretarios.

Posteriormente, Kast evalúa un viaje a Europa -recordando su encuentro con la primera ministra italiana Georgia Meloni en 2024-, vacaciones en Puerto Varas entre el 7 y 17 de febrero, y una visita a Estados Unidos.

