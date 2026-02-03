José Antonio Kast inicia su gira europea reuniéndose con líderes de la derecha

José Antonio Kast, Presidente electo de Chile, inició su gira internacional en Europa con una primera escala en Bruselas, donde sostuvo un encuentro con Santiago Abascal, presidente de Vox, formación española de extrema derecha.

Luego se dirigirá a Budapest, donde se reunirá con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, para después volar a Roma, y sostener un encuentro con la presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni. Con ambos líderes espera abordar asuntos vinculados a seguridad y migración. El itinerario concluirá el jueves, con el regreso a Chile previsto para la mañana del viernes en Santiago.

KAST Y VOX

Ante la prensa, Kast definió a Abascal, líder de Vox, como “un gran amigo” y subrayó que en España “están también en una situación similar en parte a la que vivimos nosotros, respecto a todo lo que es la inmigración irregular”.

El diálogo giró en torno a temas de seguridad y migración. Kast explicó: “La migración, la inseguridad y, por lo tanto, el diálogo que hemos mantenido con Santiago Abascal es importante para ir viendo cómo confluir, porque hay temas que son internacionales como la transcriminalidad, el crimen organizado que ha abarcado los países sin respetar fronteras, no tienen bandera, no respetan las legislaciones, y algo que tenemos que aprender a enfrentar a futuro también”.

La agenda en Bruselas incluye su participación en un foro del Parlamento Europeo, con reuniones junto a eurodiputados del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y del grupo Patriotas. Kast destacó que “recientemente se ratificó todo un tema internacional de comercio, donde el Parlamento Europeo fue relevante”.

Sobre las alianzas parlamentarias, añadió: “Los eurodiputados que pertenecen a los distintos grupos parlamentarios han colaborado y, de hecho, VOX es integrante de un grupo parlamentario con los Patriotas con los cuales vamos a tener un intercambio también hoy día, junto con otro grupo que también es de la misma tendencia política que representa a los italianos dentro del Parlamento Europeo”. Estos intercambios, aseguró, son “positivos para nuestra sociedad”.

