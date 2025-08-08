José Antonio Kast fue citado a comisión de la Cámara que investiga el robo de cables de cobre

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue invitado a una sesión de la comisión especial investigadora 72, encargada de analizar el constante robo de cables de cobre en el país, informó el diputado Daniel Manouchehri (PS).

La citación del abanderado republicano fue informada por el parlamentario socialista en su cuenta de X, esto luego que se publicara en un diario una fotografía en la que aparece el exdiputado en una cena junto a Francisco San Martín, sujeto que en 2020 compitió -sin éxito- para integrar el Cabildo Regional del Partido Republicano en Coquimbo, y que fue precandidato a alcalde.

San Martín fue detenido en abril de este año, ya que se le acusó de liderar una organización criminal renombrada dedicada al robo de cables de cobre, la que operaba en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Manouchehri, quien integra la comisión aseguró que Kast fue invitado para “explicar por qué estuvo cenando en la casa de Francisco San Martín, hoy preso como líder de una mafia de tráfico de cobre”.

“San Martín ya había sido detenido en 2022, y aun así los republicanos lo llevaban como candidato a alcalde. ¿Fue Kast a buscar apoyo político o financiero?, ¿cuándo supo quién era realmente San Martín?”, publicó el parlamentario.

“¿Ese fue el motivo por que lo bajaron de la candidatura? Y si lo supieron, ¿por qué no lo hicieron público? Kast cenando con el crimen organizado es una señal de alarma para la democracia, y hoy tiene que responder”, cerró Manouchehri.

En la invitación a la comisión, se indica específicamente: “Se informa a US. que ha sido citado a la Sesión ordinaria N° 9 de la Comisión de CEI 72 ‘Robo de cables de cobre’ para el día 13 de agosto de 2025, entre las 08:45 y las 09:50 hrs”.

A la misma instancia, y para referirse a las materias propias de la Comisión, se invitó también al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; y al Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia.

También fueron citados, pero de manera individual y por separado a “las personas particulares señor José Antonio Kast Rist, y señor Andrés Guerra Vega”, militante republicano que fue también candidato a gobernador por la región de Coquimbo.

