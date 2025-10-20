José Antonio Kast felicita a Rodrigo Paz y promete reanudar relaciones diplomáticas con Bolivia si llega a la Presidencia

El candidato presidencial republicano José Antonio Kast felicitó al mandatario electo de Bolivia, el conservador Rodrigo Paz, y se comprometió a reanudar las relaciones entre ambos países en su eventual Gobierno.

"Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. Su triunfo y la derrota del socialismo extremo abren una nueva etapa para Bolivia de libertad y prosperidad", escribió Kast en su cuenta de X.

"Si soy elegido Presidente, me comprometo a reanudar las relaciones diplomáticas con Bolivia desde el día uno, mirando hacia el futuro y dejando atrás las divisiones del pasado", añadió.

"Chile y Bolivia tienen que unirse para enfrentar la inmigración ilegal, el narcotráfico y construir una alianza común de progreso para nuestros pueblos hermanos", cerró el republicano.

Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó en el balotaje con 54,6 por ciento de los votos frente al expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, también conservador, quien obtuvo el 45,4 por ciento de los sufragios.

Paz recibió el voto de más de 3,3 millones de bolivianos, frente a los casi 2,8 millones que apoyaron a Quiroga, según los resultados del 98 por ciento del escrutinio ya realizado por el Tribunal Superior Electoral de Bolivia.

PURANOTICIA