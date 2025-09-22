José Antonio Kast exige a Eduardo Artés rectificar sus dichos: "Debe respetar las reglas democráticas"

José Antonio Kast llamó al abanderado independiente Eduardo Artés, secretario general del Partido Comunista Acción Proletaria, a rectificar sus dichos sobre el eventual triunfo del candidato republicano. Según Artés, "la calle y la izquierda" no lo dejarán gobernar.

"Lamentable, creo que alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas", señaló Kast en una actividad donde dio a conocer sus medidas contra la migración irregular.

"Siempre hemos estado a favor de la manifestación pacífica, de la expresión de cualquier causa legítima dentro de los cánones que establece la ley y la Constitución. Si algún candidato se quiere salir de ese marco, bueno, que se lo diga a la ciudadanía para ver cuál es el apoyo ciudadano que va a tener", añadió.

También expresó que "si yo logro la Presidencia, vamos a aplicar la ley, y aquella persona que infrinja las normas de respeto al prójimo, bueno, va a sufrir las consecuencias que correspondan".

"Si nosotros promovemos la ley, como lo hemos dicho, de la manifestación a cara descubierta y utilizando los medios legítimos, pagando por los daños que se realicen, quiere manifestarse, no hay ningún problema. Pero si alguien va encapuchado, si alguien arroja una bomba a molotov, si alguien le dispara a un carabinero, si alguien agrede a la fuerza pública, a las fuerzas de orden, va a sufrir todas las consecuencias, sea candidato o un ciudadano de a pie", emfatizó.

Finalmente, señaló que "espero que el señor Artés rectifique sus dichos y en los próximos debates los aclare porque este concepto del poder popular y de los tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras. Aquí en Chile estamos en democracia".

