José Antonio Kast detalla plan de recorte fiscal por US$6.000 millones y promete “auditoría total” si llega a La Moneda

Después de múltiples emplazamientos, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, explicó su propuesta de recorte fiscal por 6 mil millones de dólares.

En conversación con Tele13 Radio, Kast señaló que US$3.000 millones saldrán de medidas administrativas y otros US$3.000 millones por vía legislativa, "porque tenemos que hacer ajustes que pasan por ley. En la Ley de Presupuestos del 2027, claramente ahí nosotros vamos a hacer ajustes importantes”.

Respecto a si sus parlamentarios ingresarán enmiendas en el actual debate presupuestario para 2026, el abanderado manifestó que “nosotros no le vamos a hacer la pega a este Gobierno. Sí vamos a presentar las indicaciones que correspondan, vamos a presentar algunas indicaciones de rebaja de presupuesto, igual que lo hicimos el año pasado”.

En cuanto a las medidas iniciales que planea aplicar en caso de llegar a La Moneda, Kast indicó que “lo primero que vamos a hacer es una auditoría. Y esa auditoría, que la vamos a pedir a un ente externo, también va a considerar un recorrido, ministerio por ministerio, escritorio por escritorio”.

“Nosotros sí creemos en los buenos funcionarios públicos. En aquellas personas que, queriendo sacar adelante Chile, cada vez que van a hacer el esfuerzo les cae un operador político que les pide un informe, otro informe", dijo.

"Entonces, ni siquiera pueden hacer la pega. Y ahí yo creo que vamos a marcar una gran diferencia. Nosotros tenemos un desafío, que es la auditoría total y el reinicio del Estado para pasar a un Estado digital”, complementó.

PURANOTICIA