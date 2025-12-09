José Antonio Kast descartó cambios a las 40 horas: "No vamos a tocar ningún derecho adquirido"

En el bloque de preguntas cruzadas del debate presidencial, Jeannette Jara cuestionó a José Antonio Kast el “tono divisor” y su falta de propuestas.

Al respecto, le consultó qué hará con las 40 horas laborales, respecto a una eventual reducción.

En ese contexto, el Republicano respondió criticando al gobierno por “no resolver los problemas urgentes” como la seguridad. “Hoy matan a un chileno cada ocho horas”, señaló.

Ante la insistencia de la carta oficialista, Kast aseguró que “no vamos a tocar las 40 horas (...) No vamos a tocar ningún derecho adquirido”.

“Le vamos a garantizar que después de esas 40 horas, usted tendrá más oportunidades de llegar a su casa sin temor a ser asaltado o que le quiten el auto”, añadió.

El candidato insistió en que su eventual Gobierno no eliminará derechos ya establecidos: “Siempre hemos dicho que no vamos a quitar ningún derecho adquirido. No vamos a terminar con la PGU, ni con las 40 horas, ni con la indemnización. No se va a acabar el mundo: va a mejorar”, afirmó.

