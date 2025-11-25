José Antonio Kast descartó asistir al programa «Bad Boys» de Franco Parisi: Privilegiará el despliegue en terreno

La semana pasada, el propio Kast había manifestado que “estuve hace cuatro años y lo pasé muy bien (...). Estamos evaluando” y recalcó que “nosotros vamos a elegir a qué programas vamos y a cuáles no”.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, descartó a asistir al programa de streaming «Bad Boys», de Franco Parisi.
Esta decisión, de acuerdo al entorno del abanderado, se tomó debido a que el foco de estas semanas de campaña estará en el terreno y recorrer el país. Por ello, han determinado asistir solamente a los debates formales como Anatel y Archi, y también al que foro que organizan radio Cooperativa y el Hogar de Cristo.
“Todo nuestro esfuerzo y despliegue va a estar puesto en las calles de las distintas regiones del país”, señaló el presidente de la colectividad, Arturo Squella, a La Tercera.
Hace algunos días, en el comando republicano se seguía evaluando la posibilidad de ir al programa «Bad Boys», siempre y cuando se mantuviera el foco en las propuestas.
La semana pasada, el propio Kast había manifestado que “estuve hace cuatro años y lo pasé muy bien (...). Estamos evaluando” y recalcó que “nosotros vamos a elegir a qué programas vamos y a cuáles no”.
En tanto, desde Chile Vamos, previamente a la decisión de Kast, varios públicamente habían recomendado no asistir al programa, porque se trataría de un “show”.
Además, otros, como el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, advirtieron que no deben estar “al ritmo” de Parisi, sino deben tratar de conquistar a su electorado.
