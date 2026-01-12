José Antonio Kast descarta retroceso de las ciencias en su Gobierno: "Los vamos a sorprender"

El presidente electo José Antonio Kast descartó que en su gobierno se retrocedería en ciencia y conocimiento, según las críticas de la oposición durante la campaña, y en su intervención en el Congreso Futuro 2026, en la sede del parlamento en Santiago, aseguró que "los vamos a sorprender"·

“Se ha dicho en estos días que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice. Y quiero responder mirándolos de frente y diciéndoles que eso no va a ser así”, afirmó Kast en su discurso ante el mundo científico del país.

“Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia, Chile no tiene futuro sin ciencia”, añadió para luego anunciar que “los vamos a sorprender, porque creemos que lo que están haciendo es muy relevante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas”.

“Nos queremos comprometer a tener un país seguro, y ahí está la ciencia. Queremos un país con crecimiento, y ahí de nuevo está la ciencia. Queremos fortalecer el empleo (…) y eso requiere innovación, audacia, y que nos unamos para construir y no para polemizar”, agregó.

También dijo que “la ciencia no puede estar encerrada en sí misma. Necesitamos que la ciencia interactúe con los problemas reales de nuestra patria, que comprenda la vulnerabilidad de nuestros compatriotas y que sepa lo que significa ser atendido en lugares donde el Estado presta servicios”.

Finalmente, expresó que “el conocimiento no es un patrimonio de la élite, sino una herramienta de libertad, desarrollo y dignidad para todos los chilenos”.

