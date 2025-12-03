José Antonio Kast defendió a su asesor económico y arremetió contra Jara por caso Monsalve

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, defendió a su asesor económico Jorge Quiroz tras ser interpelado por la candidata Jeannette Jara en el marco del debate de Archi.

“Cuando debate, se muestra como es, por ejemplo, dice ‘yo no ocupo la palabra jodiendo’, pero de lo más bien que tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente. Si no importa la palabra que uno ocupe. El punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando seas Presidente, ¿vas a hacer lo mismo?”, señaló Jara.

Tras este emplazamiento, Kast dijo: “Y tú amparaste a un abusador. Tu gobierno entero protegió a un abusador”, haciendo alusión al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se encuentra imputado por violación y abuso sexual.

A ello, Jara respondió que “no solo te basta con atribuirme a mí hechos de alguien que no tiene nada que ver conmigo de carácter delictual, a quien está acusado de violación, a quien señalé que eran cosas graves, sino que además no me permites hablar”.

“¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay algún tema ahí? Lo que te quiero decir es que aquí si hay alguien que es responsable de lo de Monsalve, es en primer lugar Monsalve”, enfatizó.

Y recalcó que “si hubiera estado en mí, yo habría actuado de manera muy rápida. Como lo hice con el subsecretario que mucha gente de la derecha salió a defender y que hoy día ha perdido juicio tras juicio por acosar a un quiere. No pongas conductas que no tienen que ver conmigo".

PURANOTICIA