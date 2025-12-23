CGE entregó una serie de recomendaciones de seguridad para evitar accidentes durante fiestas de fin de año

CGE, compañía de distribución eléctrica que atiende a más de 3,2 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, entregó una serie de recomendaciones de seguridad para las fiestas de fin de año, que buscan a través de diversas acciones, evitar conductas de riesgo y accidentes eléctricos durante las fiestas de fin de año.

Entre los consejos destacan temas como utilizar sólo luces decorativas, adornos navideños y alargadores que hayan sido previamente certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); apagar todas las luces de su hogar si va a salir; no recargar los sistemas eléctricos; en las fiestas de Año Nuevo no lanzar cotillón o “challa metálica” cerca de las líneas eléctricas y/o utilizar globos metálicos, entre otros.

Asimismo, también se debe evitar usar lámparas o globos de papel con una fuente de fuego, pues su manejo descuidado podría producir incendios.

Cristian Briceño, gerente de Comunicaciones e Integración Cultural de CGE, destacó la importancia del llamado que hace la compañía en favor del autocuidado y de evitar conductas de riesgo que puedan generar accidentes con instalaciones eléctricas.

“Queremos invitar a nuestros clientes a celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo cuidando a quienes más queremos, nuestra familia, evitando las sobrecargas de enchufes y el uso de alargadores y luces de Navidad que no cuenten con la certificación de la SEC. Durante la celebración del Año Nuevo, no usar challa o globos metálicos bajo las líneas, ya que esto puede generar un accidente grave e interrupciones de suministro”, sostuvo Briceño.

El ejecutivo también se refirió a otras medidas de “autocuidado” como la conducción responsable para evitar accidentes de tránsito que afecten a las personas, peatones, ciclistas o a la infraestructura eléctrica.

“Los choques a postes siguen siendo una de las principales causas de interrupciones de suministro que ha estado presente durante todo este año, en que ya acumulamos más de 3.000 accidentes. Para CGE lo más importante es la seguridad de las personas y por ello, reiteramos este llamado para evitar este tipo de accidentes que, además, afectan la continuidad de suministro eléctrico generando un gran impacto en las comunidades”, señaló.

CONSEJOS

No sobrecargar enchufes, triples y alargadores y revisar que estén en buen estado.

Utilizar siempre alargadores, luces y adornos navideños que cuenten con certificación SEC.

Adornar árboles y jardines sólo con artefactos certificados para la decoración de exteriores.

Mantener las luces decorativas en buen estado y siempre apagarlas antes de salir del domicilio o al ir a dormir.

No usar challa o globos metálicos cerca de la red eléctrica, ya que al contener papel con fibra de metal puede provocar interrupciones de suministro.

No utilizar postes o cables para colgar adornos navideños, ya que pueden provocar un accidente.

Mantener guirnaldas y cables eléctricos fuera del alcance de los niños.

No cubrir enchufes, alargadores o aparatos eléctricos con alfombras y/o elementos que puedan aumentar el riesgo de calentamiento.

Mantener una conducción responsable para evitar accidentes, especialmente, en torno a las redes eléctricas, los que pueden provocar interrupciones de suministro.

Si su domicilio se ve afectado por una interrupción de suministro, la primera recomendación es revisar el automático para verificar que el corte no es particular. En caso contrario, llamar al Fono Cliente de CGE 800 800 767, reportar en la aplicación móvil de CGE o dar aviso a la cuenta de Twitter @CGE_Clientes.

