Dos personas fallecidas y una lesionada deja balacera en una feria libre de La Florida

La violencia volvió a golpear a la región Metropolitana con una nueva balacera registrada en la comuna de La Florida, que dejó como saldo hasta ahora, dos personas fallecidas y una herida.

El ataque se produjo en una feria libre en el sector de avenida México con Gerónimo de Alderete, donde, según información preliminar, un grupo de desconocidos a bordo de un automóvil abrió fuego contra varias personas y luego huyó del lugar.

Tres heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital de La Florida. De acuerdo con los antecedentes disponibles, dos de ellos murieron producto de las lesiones, mientras que la tercera víctima permanece con diversos impactos balísticos. Su estado de salud será informado en las próximas horas.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que deberá determinar si las diligencias investigativas serán instruidas a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, con el objetivo de dar con el paradero de los responsables.

PURANOTICIA