Descubren árbol de Navidad de marihuana de 3 metros en plena calle de San Bernardo

Carabineros detectó un árbol navideño de marihuana de tres metros de altura en plena vía pública en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

Durante un operativo antidrogas por flagrancia que se gestó tras un patrullaje preventivo, efectivos policiales de la 62° Comisaría de San Bernardo, detectaron una planta de cannabis en Avenida Santa Marta con Bombero Sirvent.

El “árbol navideño” de marihuana medía alrededor de 3 metros de alto y 2 metros de circunferencia en su parte más frondosa, crecía en plena vía pública y mantenía entre sus hojas y ramas, luces navideñas solares.

Ante este hallazgo, Carabineros retiró la planta de cannabis y se dio cuenta al Ministerio Público que remitió la especie incautada al servicio de salud.

(Imagen: Carabineros)

