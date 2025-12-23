Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Descubren árbol de Navidad de marihuana de 3 metros en plena calle de San Bernardo

Descubren árbol de Navidad de marihuana de 3 metros en plena calle de San Bernardo

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El "árbol" que mantenía entre sus hojas y ramas, luces navideñas solares, fue retirado por personal de Carabineros.

Descubren árbol de Navidad de marihuana de 3 metros en plena calle de San Bernardo
Martes 23 de diciembre de 2025 17:26
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Carabineros detectó un árbol navideño de marihuana de tres metros de altura en plena vía pública en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

Durante un operativo antidrogas por flagrancia que se gestó tras un patrullaje preventivo, efectivos policiales de la 62° Comisaría de San Bernardo, detectaron una planta de cannabis en Avenida Santa Marta con Bombero Sirvent.

El “árbol navideño” de marihuana medía alrededor de 3 metros de alto y 2 metros de circunferencia en su parte más frondosa, crecía en plena vía pública y mantenía entre sus hojas y ramas, luces navideñas solares.

Ante este hallazgo, Carabineros retiró la planta de cannabis y se dio cuenta al Ministerio Público que remitió la especie incautada al servicio de salud.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA

Cargar comentarios