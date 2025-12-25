José Antonio Kast dedica mensaje navideño a Fuerzas Armadas, policías y servicios esenciales

En el marco de las celebraciones de Navidad, el presidente electo José Antonio Kast compartió un mensaje dirigido especialmente a quienes continúan cumpliendo labores esenciales durante las festividades de fin de año.

Mediante una publicación en la red social X, el mandatario electo tuvo palabras de reconocimiento para los funcionarios que no pudieron pasar la nochebuena junto a sus familias, destacando de manera explícita a integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Bomberos y personal de la Salud.

En su mensaje, Kast señaló: “Un saludo a todos los que en esta nochebuena celebran la Navidad. Muy especialmente, a quienes no pueden estar con los suyos”. A ello sumó un agradecimiento por la labor que cumplen estas instituciones en beneficio del país, indicando: “Gracias por su esfuerzo”.

Posteriormente, el presidente electo reforzó su saludo navideño a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje centrado en la unidad y la convivencia entre las personas. “Cuando caminamos juntos, cuando nos cuidamos y nos respetamos, somos más fuertes como país”, expresó, deseando además una “muy Feliz Navidad” a las familias.

En esta última publicación, Kast apareció acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, quien está llamada a asumir el rol de primera dama a partir del próximo 11 de marzo.

