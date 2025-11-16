José Antonio Kast declaró estar "convencido" de que tendrá un "buen resultado" en las elecciones de este domingo

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llegó hasta la comuna de Paine, en la región Metropolitana, para emitir su sufragio.

Tras cumplir con su deber cívico, el abanderado afirmó que "la tercera es la vencida".

"Estoy convencido de que podemos tener hoy un buen resultado (...) hemos hecho una buena propuesta y la ciudadanía valora lo que hemos planteado".

Agregó que "lo que haría es siempre buscar la unidad (de las derechas), porque nos hace fuertes".

Kast sostuvo que "si yo no pasara la segunda vuelta, yo en el acto siguiente le daría mi apoyo a una lista distinta a la del Gobierno".

Sobre la foto de "unidad" tras conocer los resultados de la votación, indicó que "todas las imágenes que podamos dar son importantes".

Sobre los dichos de Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido) respecto a una posible fotografía de unidad entre los tres candidatos de la oposición, manifestó que "cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Cada uno elige los términos y conceptos para referirse a la importancia o no de la votación, de una imagen".

"Yo creo que todas las imágenes que nosotros podemos dar de unidad, son importantes, pero eso está dentro de la libertad de cada candidato. Cada candidato elige cuál es su posición su postura, frente a lo que viene", afirmó.

