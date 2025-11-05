José Antonio Kast critica a Evelyn Matthei por lanzar canción trap con letras en su contra: dijo que "es mala" y que "se hace daño ella misma"

José Antonio Kast criticó a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, por lanzar una canción del género trap con letras en su contra.

“Creo que se hace daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real, que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda del Partido Comunista”, aseguró el líder del Partido Republicano.

“Primero, decirle que la canción es mala, que se metan al disco de Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos”, agregó el candidato en entrevista con Radio Universo.

El clip, lanzado este martes en la franja, dice en su letra: “No soy Kast, no soy Jara | Soy Evelyn mirando pa’ delante | Porque no solo eso es lo que aporto, gobiernos como esos me quedan cortos”.

En referencia a esto, Kast sostuvo que “yo creo que cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto”.

Y agregó que "si nosotros hiciéramos bien la pega y estuviéramos enfocados en mostrar qué es lo que significa la exMinistra del Trabajo, que es que nos legó un millón de desempleados, dos millones de informales y Evelyn Matthei contrastara su gestión con la gestión de Jeannette Jara, creo que le haría un favor a la política chilena”.

“Yo le he planteado a todas las personas que me colaboran en el equipo, a los dos partidos, que no enganchemos con esto, que es como enganchar con el Presidente de la República en lo que está haciendo hoy día”, finalizó Kast.

PURANOTICIA